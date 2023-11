SZA Encabeza Nominaciones al Grammy 2024; Competirá con Taylor Swift y Olivia Rodrigo

La cantante estadounidense SZA encabeza las nominaciones a los Grammy 2024 con nueve categorías, que incluyen Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Grabación, en un año dominado por mujeres.

A la autora de Kill Bill le siguen, con siete nominaciones, las cantautoras estadounidenses Phoebe Bridgers, Victoria Monét y el ingeniero de sonido canadiense Serban Ghenea, mientras que Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Billie Eilish optan a seis premios.

Los temas Anti-Hero, de Taylor Swift; Vampire, de Olivia Rodrigo, y Kill Bill, de SZA, resultaron nominados a la Mejor Grabación del año en la 66 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, anunció hoy, 10 de noviembre de 2023, la Academia de la Grabación.

Billie Eilish (What Was I Made For?), Victoria Monet (On My Mama), Doja Cat (Paint The Town Red), Jon Batieste (Worship) y Boygenius (Not Strong Enough) también disputarán el premio en esta categoría.

