Time Nombra a Greta Gerwig 'Mujer del Año', entre los Oscar, Barbie y el Futuro de Narnia

En su más reciente número, la revista Time nombró a la directora Greta Gerwig como Mujer del Año, en gran medida gracias a su amor por el cine y su influencia en esta industria.

Después del éxito de Barbie, la cineasta ya prepara su siguiente producción, una nueva adaptación del libro Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, que se prevé se estrene en 2025.

Entre los méritos para que Greta Gerwig recibiera este reconocimiento, se encuentra el hecho de que Barbie, cinta nominada a mejor película para la entrega de los Premios Oscar 2024, recaudó más de mil 400 millones de dólares, convirtiéndose en la más taquillera de 2023 y consolidándose como la cinta dirigida por una mujer con mayor recolección en taquilla de la historia.

Además de ser la directora y coescritora de Barbie, la película poco a poco ha logrado influir en la cultura pop global, pues las sudaderas con la leyenda "I Am Kenough" (un juego de palabras de 'Ken' con 'enough' que en español se traduce como "soy suficiente") se convirtieron en un éxito de ventas agotando el inventario de la tienda en línea.

Por otra parte, el discurso que America Ferrara da en la cinta sobre empoderamiento femenino y crítica al sistema patriarcal se ha convertido en un referente para mujeres de todas las edades.

El recibimiento que Barbie ha tenido a nivel mundial, ha permitido que Greta Gerwig explore otras latitudes y piense en trabajos más arriesgados, y muestra de ello es Narnia, guión en el que comenzó a trabajar desde antes que Barbie.

