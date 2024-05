Hijo de Erika Buenfil se Reencuentra con su Papá, Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás Buenfil se reunió con su papá, Ernesto Zedillo Jr. El hijo de Érika Buenfil apareció en varias fotos en las que aparece conviviendo con su padre.

A través de su cuenta de Instagram, Nicolás Buenfil compartió que se reencontró con su papá. El joven publicó un par de imágenes en las que aparece con Ernesto Zedillo Jr.

En las fotografías, ambos conviven durante una carne asada. El hijo de Érika Buenfil sorprendió a sus seguidores con estas fotos, pues no suele compartir ese lado de su vida personal ni su relación con su padre, quien es hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

En otra imagen que publicó también en Instagram, Nicolás Buenfil aparece con Isabella Zedillo, su media hermana. Ella nació apenas con cuatro meses de diferencia y es hija de Ernesto Zedillo Jr. y Rebeca Sáenz.

Cabe recordar que la relación entre Nicolás Buenfil y su padre no siempre ha sido óptima. Cuando Érika Buenfil se embarazó, en 2004, la identidad del padre del bebé fue materia de especulación.

Según reveló la actriz en una entrevista con Yordi Rosado en 2021, Ernesto Zedillo Jr. cambió sus teléfonos tras enterarse del embarazo de Érika Buenfil:

Érika Buenfil contó que volvió a ver al hijo del expresidente meses después, cuando consiguió su nuevo teléfono. Pese a que él le prometió apoyarla, despareció nuevamente.

Pese a que fue un padre ausente, Érika Buenfil señaló que no le tenía ningún resentimiento a Ernesto Zedillo Jr.:

A ese hombre siempre le voy a enviar bendiciones, porque el mejor regalo que me pudo haber hecho ningún novio, él me lo hizo. Nunca me molestó. Se alejó, pero no me ching* la vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sin importar cómo se haya portado en su momento.