Hospitalizan de Emergencia a Marjorie de Sousa: ¿Qué le Pasó a la Actriz?

La salud de Marjorie de Sousa se volvió tendencia este jueves 23 de abril, luego de que se confirmara su hospitalización de emergencia.

La noticia no solo preocupó a sus seguidores en redes sociales, sino que obligó a realizar cambios de último momento en la producción teatral donde participa actualmente.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de 45 años compartió una imagen donde se le observa descansando en una cama de hospital.

La fotografía fue acompañada por un breve y esperanzador mensaje: “Paso a paso”, sin ofrecer mayores detalles.

¿Qué le pasó a Marjorie de Sousa?

Fuentes cercanas a la producción de "Perfume de Gardenia" confirmaron que la actriz presentó complicaciones de salud que le impidieron continuar con sus compromisos profesionales.

Julio Camejo, su compañero de reparto, brindó declaraciones a los medios sobre lo ocurrido durante los ensayos y funciones

“Se andaba desmayando, estaba blanca, blanca, blanca”, relató Camejo.

Incluso, en un tono más ligero para aliviar la tensión, el actor bromeó con la posibilidad de un embarazo, aunque aclaró que ya tuvo oportunidad de hablar con ella y se encuentra en recuperación.

Cambios en "Perfume de Gardenia"

Ante la ausencia de Marjorie, la primera actriz Maribel Guardia fue la encargada de tomar su lugar en la obra de teatro.

Los compañeros de elenco han elogiado el profesionalismo de Guardia al asumir el reto en un momento tan crítico para su colega.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Hasta el momento, las versiones apuntan a una descompensación por sobrecarga de trabajo y fatiga acumulada, aunque no se ha emitido un boletín médico oficial.

Lo que es un hecho es que la venezolana se mantiene bajo observación y, según sus propias publicaciones, se encuentra estable y enfocada en su recuperación.

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