Karely Ruiz: Nueva Rival de Kim Shantal tras baja de Lupita Villalobos: ¿Cuándo es la Pelea?

La influencer Karely Ruiz ha sido confirmada oficialmente como la nueva oponente de Kim Shantal para el evento de boxeo Supernova Genesis 2026, ocupando el lugar que dejó vacante Lupita Villalobos por motivos de salud.

El cambio de último minuto: Sale Lupita Villalobos entra Karely Ruiz

Lupita Villalobos, quien originalmente se enfrentaría a Kim Shantal, tuvo que retirarse de la competencia tras confirmarse que padece un hematoma subdural.

Ante la necesidad de mantener el interés en uno de los combates más esperados, la organización de Supernova apostó por una de las figuras más mediáticas de México: Karely Ruiz.

A pesar de entrar como relevo, la regiomontana no llega en blanco. Se ha reportado que Karely ya ha iniciado un régimen de entrenamiento intensivo para estar a la altura del compromiso físico que exige el ring.

Por su parte, Kim Shantal mantiene su postura competitiva, asegurando que el cambio de rival no afectará su estrategia de victoria.

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¿Cuándo es la pelea de Karely Ruiz y Kim Shantal?

Aunque los entrenamientos ya están en marcha, la fecha oficial pactada para el evento Supernova es el 26 de abril de 2026.

La transmisión será exclusiva de Netflix a partir de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) y no tendrá costo adicional para suscriptores, quienes también podrán ver las repeticiones de los combates.

Este enfrentamiento promete romper récords de audiencia en streaming, considerando que ambas creadoras de contenido suman decenas de millones de seguidores en sus plataformas.

FECHA: Sábado 26 de abril de 2026

HORA: 17:00 h (tiempo del centro de México)

ARENA: Arena CDMX

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