IA Trae de Vuelta a John Lennon y George Harrison para Video de Now and Then, de The Beatles

La inteligencia artificial (IA) no solo trajo de regreso las voces de John Lennon y George Harrison, sino que también los llevó al video de la canción 'Now and then', la llamada "última canción" de The Beatles.

El nuevo video fue publicado en el canal de YouTube de The Beatles, y en él se observan varias escenas de la juventud del Cuarteto de Liverpool, principalmente de los dos integrantes fallecidos: Harrison y Lennon, hasta que en una toma realizada en el estudio de grabación se observa a los cuatro Beatles juntos de nuevo, gracias a la inteligencia artificial.

George Harrison se observa serio, tal como fue en vida, mientras que John Lennon se muestra sonriente y juguetón.

Otras escenas muestran a los dos Beatles fallecidos al interior del estudio de grabación, como si siguieran vivos y trabajando en el desarrollo de la canción.

También se alternan otras imágenes de los cuatro miembros de la banda vestidos con sus atuendos del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y otros momentos representativos de la carrera de The Beatles, como sus viajes a Estados Unidos y Japón.

De acuerdo con la descripción de Now and then, la nueva canción tardó cinco décadas en desarrollarse, pues en 1995 se intentó concluir la canción por primera vez, pero en aquella ocasión Paul, Ringo y George no lograron concluir la pieza por limitaciones tecnológicas.

Durante años, parecía que la canción nunca podría terminarse, pero en 2022 ocurrió un golpe de suerte: un software desarrollado por Peter Jackson y su equipo para la realización de la serie documental 'Get Back' abrió el camino para separar la voz de John Lennon de la grabación que existía junto con piano. Como resultado, la grabación podría cobrar vida y trabajarse de nuevo con aportaciones de los cuatro Beatles.

La descripción añade que este trabajo es una muestra más de la curiosidad y creatividad que siempre caracterizó a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y que además siempre innovaron con las herramientas tecnológicas que estaban a su alcance.

'Now and then' marca la finalización de la última grabación que John, Paul, George y Ringo realizaron, celebrando así el legado de la banda más destacada e influyente de la música popular.

El video de Now and then fue dirigido por Peter Jackson, cineasta responsable de la saga El señor de los anillos, y quien además se adentró en el legado de The Beatles para crear la serie Get back.

Con información de N+

