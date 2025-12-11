J Balvin Estuvo en la Basílica de Guadalupe; ¿Cantará en el Concierto de Bad Bunny?

El cantante colombiano J Balvin fue captado este miércoles visitando la Basílica de Guadalupe, uno de los sitios religiosos más emblemáticos de México, justo en plena víspera de las celebraciones del 12 de diciembre.

El artista recorrió el recinto acompañado por miles de peregrinos y se le vio adquirir tres medallas religiosas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un gesto que compartió en sus redes sociales junto a palabras de agradecimiento y cariño por México.

“Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México. ¡Vuelvo pronto! 2026”, escribió Balvin, mientras mostraba los recuerdos que compró durante su visita.

Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe 🙏 Feliz siempre de estar en Mexico 🇲🇽 ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb — J BALVIN (@JBALVIN) December 10, 2025

Las imágenes del colombiano entre devotos y caminando por el Tepeyac rápidamente se hicieron virales, generando elogios por su cercanía con las tradiciones mexicanas y reforzando su conexión con el público local.

Rumores de ser invitado a concierto de Bad Bunny

La visita inesperada de Balvin no tardó en encender especulaciones entre los fans sobre una posible aparición especial en los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. El puertorriqueño se encuentra en el país ofreciendo varias fechas de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, con ocho presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros.

En redes sociales, seguidores de ambos artistas comenzaron a preguntarse si Balvin podría subir al escenario como invitado sorpresa, especialmente considerando colaboraciones anteriores como el éxito “La Canción”.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos cantantes ni de sus equipos de trabajo.

De hecho, fuentes cercanas han señalado que Balvin no ha publicado indicios claros de que vaya a presentarse en los shows de Bad Bunny, e incluso compartió contenidos recientes que lo ubican en otras actividades y locaciones fuera de los conciertos, lo que sugiere que su paso por la Basílica pudo haber sido parte de su visita personal a México y no necesariamente vinculada con la agenda musical del artista puertorriqueño.

Mientras algunos seguidores ven en la coincidencia de fechas una oportunidad para un posible reencuentro musical, otros toman con cautela el rumor debido a la falta de anuncios formales. Pese a esto, la visita de Balvin a uno de los santuarios más importantes del país ha reforzado la emoción entre sus fans por su relación con México y ha enriquecido la conversación alrededor de los eventos musicales que se viven en estos días en la capital.

Por ahora, el público sigue atento a cualquier movimiento que confirme si J Balvin finalmente se unirá a Bad Bunny en el escenario durante alguno de los conciertos en el estadio, pero hasta el cierre de esta edición no hay evidencia concluyente de que eso vaya a ocurrir.

J Balvin se presentará en México en mayo de 2026 después de su exitoso paso por el Flow Fest.

