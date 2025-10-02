Jane Fonda y Más de 500 Celebridades Forman Escudo en Favor de la Primera Enmienda

La actriz y activista, Jane Fonda, junto con otras 550 celebridades de Hollywood reactivaron el Comité para la Primera Enmienda, para evitar que las autoridades sigan con su política de acallar a sus opositores.

El grupo fue creado originalmente en la década de 1940, con el objetivo de defender la libertad de expresión en Estados Unidos.

Dentro de los fundadores de la década de los años 40 se encuentra Henry Fonda, padre de la actriz de 87 años.

El Comité para la Primera Enmienda de 2025

En un texto publicado este miércoles 1 de octubre, la organización recuerda la creación del grupo, ocurrida hace ochenta años, durante “una época oscura en la que las autoridades reprimían y perseguían a los ciudadanos estadounidenses por sus creencias políticas”.

En la cuenta de Instagram del Comité (Committee for the First Amendment), se explica que Jane Fonda ha recuperado este comité, que en aquel tiempo se enfrentó al emergente macartismo.

A través de sus redes sociales, el Comité explica que en la época de McCarthy, actores, actrices y otros miembros del mundo del entretenimiento fueron incluidos en listas negras, silenciados e incluso encarcelados. El comité asegura que "esas fuerzas han regresado, y nos negamos a quedarnos de brazos cruzados".

Quiénes integran el nuevo comité en favor de la primera enmienda

Los más de 550 miembros de la comunidad buscan enfrentar las amenazas a la libertad de expresión, aseguran que se mantendrán ferozmente unidos, "para defenderla de cualquier ataque".

Los miembros de la industria del entretenimiento que se sumaron a este movimiento adelantaron que no permanecerán indiferentes ante la estrategia coordinada del Gobierno Federal, que busca "acallar a sus opositores, incluyendo a la prensa, el sistema judicial, el ámbito académico y el sector del entretenimiento".

En el actual grupo figuran nombres como Pedro Pascal, Anne Hathaway, Ben Stiller, Whoopi Goldberg y Billie Eilish.

También cuenta con el apoyo de Natalie Portman, Aaron Sorkin, Spike Lee, Ben Stiller, Sean Penn, John Legend, Julianne Moore, Janelle Monae, Barbra Streisand, Julia Louis-Dreyfus, Ethan Hawke, Judd Apatow, Rosie O’Donnell y Anjelica Huston.

El comité de 1947

El Comité de la Primera Enmienda fue un colectivo integrado por figuras prominentes de Hollywood; John Huston fue uno de sus creadores. Entre sus miembros se encontraban Humphrey Bogart, Henry Fonda, Bette Davis y Judy Garland.

El 27 de octubre de ese año, el grupo viajó a Washington D. C. para protestar contra las audiencias, pero a partir de entonces el grupo comenzó a representar un riesgo para sus integrantes.

