El Anuncio de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl Hizo Enfurecer a los Trumpistas

Bad Bunny será el artista encargado del show del medio tiempo del Super Bowl en 2026, y representa una alegría para todos los latinoamericanos, pero no para los allegados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Algunos trumpistas usaron sus redes sociales para expresar su descontento con la NFL por la elección del puertorriqueño para encabezar el show del medio tiempo.

Bad Bunny, quien ya lleva tres premios Grammy en su carrera, ya había hecho enojar a los sectores de la derecha estadounidense desde que rechazó presentarse en el país vecino del norte por temor a que hubiera redadas migratorias antes y después de los shows.

Pero después se puso peor: cuando "el conejo malo" tuiteó que creía que valía la pena abrir una sola fecha en Estados Unidos, porque sí, se refería al medio tiempo del Super Bowl.

estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos. — Benito Antonio (@sanbenito) September 29, 2025

¿Qué dicen los trumpistas sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Primero están molestos porque un artista latinoamericano que canta principalmente en español vaya a encabezar el medio tiempo del evento deportivo más importante del futbol americano.

Sebastian Gorka, asesor del presidente estadounidense, criticó a la NFL en X después del anuncio: "¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?", dijo.

Gorka acompañó su publicación con un extracto de un podcast que calificaba a Bad Bunny como "rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés".

Sage Steele, presentadora de televisión estadounidense llamó a Bad Bunny "demoniaco" y añadió: "NFL... simplemente no lo entiendo".

Y tiene sentido que los sectores de derecha y conservadores de Estados Unidos no estén de acuerdo con la elección de Benito, pues es un artista que apoya los derechos de la comunidad LGBTIQ+, apoyó a Kamala Harris en la pasada contienda presidencial, y es latino.

Cuando la NFL hizo el anuncio, Benito dijo: "Por mi gente, mi cultura y nuestra historia" en un comunicado emitido por la NFL.

El Super Bowl donde actuará Bad Bunny se llevará a cabo el 18 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California.

Con información de AFP