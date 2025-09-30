¿Emily Blunt Reemplazada por Una IA? Las Duras Críticas a Tilly Norwood, 'Actriz' Hecha con IA

Tilly Norwood, la primera actriz hecha 100% con IA está haciendo temblar a Hollywood, y decenas de actores y actrices ya se pronunciaron contra su uso en películas y series.

Todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿Cuándo será el día en que la IA vendrá por mi empleo? Pero lo que menos esperábamos es que los primeros en "ser reemplazados" serían las grandes estrellas de Hollywood.

Pero vamos por partes: Tilly Norwood es una IA de piel blanca, cabello castaño y ojos grandes creada por Eline Van der Velden, CEO de Particle6, empresa de desarrollo de Inteligencia Artificial.

A principios de 2025, Van Der Velden presentó poco a poco a Tilly, creando cuentas en TikTok, Instagram y YouTube, donde publicó selfies generadas por IA acompañadas de frases como “Hola, queridos amigos”.

Y ya desde entonces, la creadora había expresado su intención de que Tilly se convirtiera en "la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman".

Luego Deadline reportó que había varias agencias interesadas en representar a Tilly, lo que hizo prender las alarmas en todo Hollywood.

¿Cuáles son las principales críticas y opiniones contra Tilly Norwood?

Una de las primeras actrices en reaccionar a la llegada de esta IA fue Emily Blunt, quien respondió en una entrevista que la idea le parece aterradora.

"No sabría si decepcionarme o no. No sé cómo responder, salvo decir lo aterrador que es todo esto”, dijo Blunt.

¡Dios mío, estamos perdidos! Da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, dejen de arrebatarnos nuestra conexión humana

En un episodio de The View, Whoopi Goldberg dijo que no era posible reemplazar el trabajo actoral con una IA.

"Nos movemos de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente", criticó la actriz.

Mara Wilson, protagonista de Matilda, también criticó duramente a los agentes que intentaron representar a Tilly.

"¿Y qué pasa con los cientos de mujeres jóvenes vivas en cuyos rostros se inspiraron para hacerla? ¿No pudieron contratar a ninguna de ellos?"

La actriz mexicana Melissa Barrera calificó la noticia como "asquerosa" y dijo: “Ojalá todos los actores representados por el agente que haga esto lo abandonen”.

¿Qué dice el Sindicato de Actores?

El sindicato de actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) publicó un comunicado donde condena duramente que le llamen actriz a una IA.

"Para ser claros, 'Tilly Norwood' no es una actriz es un personaje generado por un programa informático que fue entrenado en el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación", señala el comunicado.

"No tiene experiencia de vida de la que extraer emociones y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por computadora sin ataduras a la experiencia humana. No resuelve ningún 'problema', crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar a las actrices y actores sin trabajo, poniendo en peligro los medios de vida de los intérpretes y devaluando el arte humano".

Después de haber sido duramente criticada por su idea Van Der Velden salió en defensa de su creación.

La creadora de Tilly Norwood, Eline Van der Velden, sale en su defensa

Después de haber sido duramente criticada por el gremio actoral, la CEO de Particle6, salió a decir que no pretende que su creación reemplace a ninguna actriz.

Veo la IA no como un reemplazo para las personas, sino como una nueva herramienta, un nuevo pincel.

"Así como la animación, los titiriteros o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin eliminar la actuación en vivo, la IA ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Yo misma soy actriz, y nada, ciertamente un personaje de IA no puede quitar el oficio o la alegría de la actuación humana", zanjó Van der Velden.

Y mientras Hollywood se incendia con la llegada de Tilly, vale la pena recuperar un extracto del texto que escribió Jennelle Riley para Variety:

"Si bien algunas personas están dotadas de un talento inherente, se requiere práctica y artesanía para ofrecer un gran rendimiento (en la actuación). Todos los grandes atletas practican, no solo aparecen el día del partido. Y esa artesanía está formada de muchas cosas: empatía, libre albedrío y experiencia de vida. Eso no es algo que no se pueda construir a través de un algoritmo o crowdsourcing".

