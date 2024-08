Juan Ferrara se Despide de los Escenarios con Esta Obra de Teatro, tras 60 Años de Carrera

Con 60 años de trayectoria, Juan Ferrara se despide de los escenarios con la obra de teatro No te vayas sin decir adiós, bajo la producción de Jorge Ortiz de Pinedo.

Y es el propio Ortiz de Pinedo quien reveló detalles de cómo el primer actor eligió la obra de teatro para despedirse de su público.

Es una historia muy padre de cómo llegó esta obra a manos de Juan, su sobrino, que es mi hijo Óscar Ortiz de Pinedo, porque estuve casado con una de las hermanas de Juan, le llevó una obra que escribió, Juan me llamó y me dijo: 'He estado pensando durante mucho tiempo qué obra hacer para retirarme de los escenarios teatrales, no he encontrado; acabo de leer la obra de Óscar y es la que quiero hacer para retirarme y qué mejor que sea una obra que se llama No te vayas sin decir adiós, para decir adiós'.