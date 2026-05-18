Juan Ferrara se Retira: Edad, Hijos, Telenovelas y Todo Sobre el Actor que Dice Adiós a la TV

El primer actor Juan Ferrara parece estar viviendo uno de los momentos más emotivos de su carrera. Tras más de seis décadas en teatro, cine y televisión, el intérprete confirmó que atraviesa una etapa de despedida de los escenarios, una decisión que, según sus propias palabras, ha sido tomada “con mucho cariño” y como parte de un proceso natural.

Ferrara se ha despedido del público con la obra No te vayas sin decir adiós, puesta en escena que se ha convertido en una especie de homenaje a una trayectoria que marcó generaciones enteras de televidentes.

Pero más allá de su retiro, muchos fans siguen preguntándose quién es el hombre detrás de algunos de los personajes más recordados de las telenovelas mexicanas.

Por eso te traemos algunos datos que quizá no sabías de Juan Ferrara:

¿Qué edad tiene?

Juan Ferrara nació como Juan Félix Gutiérrez Puerta el 8 de noviembre de 1943 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente tiene 82 años y es considerado uno de los actores más importantes de la televisión mexicana. Desde muy joven estuvo rodeado por el mundo artístico gracias a su familia, una de las dinastías más reconocidas del espectáculo.

Su trayectoria comenzó en los años 60 y, desde entonces, construyó una carrera que abarcó cine, teatro y televisión.

¿Quiénes son sus hijos?

Juan Ferrara estuvo casado con la actriz Alicia Bonet y fruto de esa relación nacieron sus dos hijos: Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, quienes también siguieron el camino de la actuación.

Juan Carlos Bonet desarrolló una carrera dentro de las telenovelas y participó en producciones como Dulce desafío, Teresa y La antorcha encendida.

Mauricio Bonet también ha trabajado en televisión y forma parte de la extensa familia de actores ligada al apellido Ferrara-Guilmáin.

¿Quiénes son sus hermanos?

Juan Ferrara nació dentro de una auténtica familia de artistas. Es hijo de la legendaria actriz española Ofelia Guilmáin, considerada una de las figuras más importantes del teatro y la televisión mexicana.

Entre sus hermanos destacan las actrices Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin, quienes también tuvieron una sólida carrera artística. Lucía falleció en 2022 y Juan Ferrara habló públicamente sobre la tristeza que representó su pérdida para la familia.

La familia Guilmáin se convirtió durante décadas en uno de los apellidos más influyentes del entretenimiento mexicano.

¿En qué novelas participó?

La carrera de Juan Ferrara está llena de producciones que marcaron distintas generaciones. Entre sus telenovelas más recordadas se encuentran:

Victoria

Valeria y Maximiliano

Destino

Rebelde

Mar de amor

La fuerza del destino

Qué bonito amor

Lo imperdonable

El hotel de los secretos

Cita a ciegas

Además de sus papeles como galán, también destacó interpretando villanos y personajes complejos, lo que le ayudó a consolidarse como uno de los actores más versátiles de la televisión.

Hoy, mientras se despide de los escenarios, Juan Ferrara deja un legado de más de 60 años de carrera y una historia que ayudó a construir parte de la educación emocional de los mexicanos, gracias a las telenovelas mexicanas.

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