KATSEYE Abre Otra Fecha en CDMX: ¿Cuándo Comprar Boletos para Show en Palacio de los Deportes?

La fiebre por KATSEYE en México crece y crece. Luego de la alta demanda de boletos para su presentación en la capital del país, la agrupación confirmó una nueva fecha de su gira The Wildworld Tour en la CDMX.

¿Cuándo será el segundo concierto de KATSEYE en CDMX?

El nuevo concierto de KATSEYE se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá a miles de fans mexicanos de la agrupación internacional.

¿Cuándo será la venta de boletos para KATSEYE en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, la venta general para la nueva fecha de KATSEYE arrancará el próximo viernes 22 de mayo a las 3:00 PM a través de Ticketmaster México.

Además, se confirmó que no habrá preventas bancarias ni habrá meses sin intereses, por ello, los fans deberán prepararse para ingresar directamente a la venta general desde el inicio.

Precios de boletos para KATSEYE en Palacio de los Deportes

Estos son los precios oficiales de los boletos ya con cargos incluidos:

ORO: de $5,208 a $7,812 pesos

PLATA: de $4,811 a $6,820 pesos

NIVEL B: de $3,943 a $6,820 pesos

NIVEL C: de $3,199 a $4,991 pesos

NIVEL D: de $2,480 a $4,948 pesos

NIVEL E: de $1,711 a $1,968 pesos

Los costos pueden variar dependiendo de la sección elegida.

KATSEYE sigue consolidando su popularidad en México

La apertura de una nueva fecha en la CDMX confirma el gran momento que vive KATSEYE a nivel internacional. El grupo ha conseguido una fuerte base de fans en México gracias a su mezcla de pop global, coreografías virales y presencia en trends de redes sociales.

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