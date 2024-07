Katy Perry Revela Título de su Nuevo Álbum: Esta Es la Fecha del Lanzamiento

Oficialmente Katy Perry está de regreso, pues hace unas semanas anunció el lanzamiento de su nueva canción, Woman's world, para este 11 de julio de 2024 y previo al estreno, la cantante estadounidense reveló importantes noticias sobre el lanzamiento de su nuevo álbum.

A través de sus redes sociales, Katy Perry informó que el próximo 20 de septiembre de 2024 saldrá a la luz su sexto álbum de estudio, que llevará por nombre 143. De igual forma, la estrella presentó la portada de esta producción, en la que se observa a Katy Perry en el centro de lo que parece ser un portal, semidesnuda y con solo una manta que la cubre a la altura de la cadera.

La intérprete de Hot and Cold añadió que esta nueva producción ya puede pre-ordenarse a través de su página web.

143 THE ALBUM SEPTEMBER 20TH PRE-ORDER NOW https://t.co/5nOz1xojRD pic.twitter.com/0BaPSQ8t5W

Desde hace unas semanas, Katy Perry compartió algunos videos sobre su anhelado regreso a la escena pública, pues en redes sociales como TikTok, X e Instagram reveló adelantos del video musical de su nuevo sencillo, Woman´s world, que se estrenará este 11 de julio.

El último álbum de Katy Perry fue Smile, lanzado en 2020 y que no tuvo tanto impacto como sus predecesores PRISM y Teenage Dream.

Hasta el momento, se desconoce la lista de canciones de 143, el nuevo álbum de Katy Perry.

BABY WE AIN’T GOING AWAY!



JULY 11TH

4PM PT pic.twitter.com/88z73jzWtP