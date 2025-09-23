Kendrick Lamar en México: ¿Cuál Son los Horarios y Posible Setlist del Concierto en CDMX 2025?

Luego de haber triunfado en el show del medio tiempo del Super Bowl LIX y haber lanzado el reconocido álbum GNX, el rapero Kendrick Lamar regresa a México para presentarse en el Estadio GNP Seguros, un esperado concierto ante la baja visita (en solitario) de artistas del género. Por ello, en N+ te contamos el horario de inicio y fin, el posible setlist, así como todos los detalles para que disfrutes del evento.

Y es que pese a rumores sobre posible cancelación y falta de venta de boletos, los fans del intérprete de “Humble" están esperando más que nunca al artista, destacado por sus letras y fusión de sonidos del jazz, funk y hip-hop.

No obstante, también emociona a los seguidores del artista que no llega solo al magno escenario capitalino, sino que lo hace de la mano de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes luego de su 'Tiny Desk' no han parado de ganar adeptos a su proyecto musical. Ellos se encargarán de abrir el escenario.

Nota relacionada: Morrissey Cancela Conciertos por Amenazas: Esto es lo que Sabemos de sus Shows en México

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP 2025?

"Wacced Out Murals"

"Squabble Up"

"King Kunta"

"Element"

"TV Off"

"30 for 30"

"Euphoria"

"Hey Now"

"Reincarnated"

"Humble"

"Backseat Freestyle"

"Family Ties" (first instrumental) (freestyle)

"Swimming Pools (Drank)" (a cappella)

"M.A.A.D City" (includes elements of "Sweet Love" by Anita Baker)

"Alright"

"Man at the Garden"

“Doves in the Wind”

“All the Stars”

“Love”

“Dodger Blue”

“Peekaboo"

“Like That”

“DNA”

“Good Credit”

“Count Me Out”

"Bitch, Don't Kill My Vibe”

“Money Trees”

“Poetic Justice”

"TV Off"

"Not Like Us"

"Luther"

Video: Kendrick Lamar Confirma Presentación en CDMX: Estas son las Fechas

¿Cuál es el horario del concierto de Kendrick Lamar en CDMX?

Los horarios para el concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros este 23 de septiembre 2025 quedaron programados así:

Hora de inicio: 21:00 horas

Apertura de puertas: 18:00 horas

Evento telonero: 19:45 a 20:30 horas

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Fin del concierto: 23:30 horas

El Estadio GNP Seguros está ubicado en Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Si usarás transporte público, la mejor opción es la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro CDMX.

Historias recomendadas:

¿Quién es el Primer Finalista de 'La Casa de los Famosos México 2025'?



DMZ