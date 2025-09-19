Se Acabó el Amor: Mónica Bellucci y Tim Burton Anuncian el Fin de Su Relación

La actriz italiana Mónica Bellucci y el director estadounidense Tim Burton anunciaron su separación después de casi tres años de relación amorosa.

A través de un comunicado enviado a la agencia AFP, las estrellas del cine internacional informaron este viernes la determinación de terminar su noviazgo.

La nota en común, es decir, firmada por los involucrados, fue escueta al comunicar la decisión:

Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Mónica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse

Casi tres años de relación

El director de la película El joven manos de tijera y de La leyenda del jinete sin cabeza y la actriz de Misión Cleopatra e Irreversible se conocieron en octubre de 2022, en el festival Lumiere, en Lyon, Francia.

La intérprete flechó al estadounidense luego de que le entregó el galardón en reconocimiento por su carrera en el mundo del séptimo arte.

En 2023, Burton y Bellucci anunciaron públicamente su relación, en la que además de amor hubo una relación profesional en la película Beetlejuice Beetlejuice, presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

Relaciones anteriores

Tim Burton tuvo una larga relación de 13 años con Helena Bonham Carter, que culminó en 2014, y de la cual tuvieron dos hijos, Billy Ray y Nell.

Mientras que Mónica Bellucci estuvo casada por casi tres lustros con el también actor y productor francés Vincent Cassel, con el que procreó a dos hijas, Deva y Léonie.

Con información de AFP

ICM