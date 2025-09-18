Alerta Sísmica Celulares. Qué Telefonos No Sonarán Simulacro Nacional 2025 México Lista

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 en México, se contempla que la alerta llegará a 80 millones de celulares en todo el país, pero ¿habrá dispositivos móviles que no la recibirán? En N+ te decimos cómo activarlo y qué debes hacer.

¿Temes que tu teléfono celular no reciba la alerta sísmica?

Se contempla que algunos usuarios de telefonía móvil no reciban el mensaje de alerta sísmica en el Segundo Simulacro Nacional 2025. Si es tu caso, las autoridades habilitaron la línea 079, donde podrás reportar alguna anomalía y te orientarán.

¿Mi celular es viejito y no suena la alerta sísmica el 19 de septiembre de 2025?

Lo que han explicado las autoridades es que sonará la alerta sísmica en el segundo simulacro el 19 de septiembre de 2025, siempre y cuando sean celulares con iOS y Android y que tengan habilitada la opción de alertas de emergencia. Si todavía no sabes si tienes esa opción activa, esto es lo que puedes hacer:

¿Qué debes hacer en celulares con iOS?

Entra a configuración

Escoge notificaciones

Activa alertas gubernamentales que se visualiza en la parte inferior de la ventana

¿Qué debes hacer en celulares Android?

Entra a ajustes

Escoge notificaciones

Selecciona ajustes avanzados

Pulsa Alertas de Emergencia Inalámbrica

Dicho ejercicio se realiza en el macro simulacro de cada año para concientizar cómo actuar en caso de riesgo.

¿Cuál es la hora en que sonarán los celulares este viernes 19 de septiembre de 2025?

A las 12:00 horas se activarán las alarmas sísmicas en el país y en los teléfonos celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2025.

¿Dónde se tendrá hipótesis de sismo de 8.1 en el mega simulacro?

La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, ha detallado que el Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Habrá hipótesis por huracán?

En Campeche

Yucatán

Sonora

Quintana Roo

¿Dónde se tendrá hipótesis de tsunami?

En Baja California por tsunami.

Hasta el momento se tiene la inscripción de más de 9 millones de participantes y de 125 mil 858 inmuebles en todo el país, por ello se invita a la población a registrar su participación y sus inmuebles aquí.

