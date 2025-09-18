Alerta Sísmica Celulares. Qué Telefonos No Sonarán Simulacro Nacional 2025 México Lista

En Estos Celulares No Llegará la Alerta Sísmica en Segundo Simulacro Nacional 2025 en México
N+
En algunos dispositivos será necesario hacer unos algunos para que suene la alerta sísmica durante el simulacro; aquí te decimos en cuáles y qué debes hacer
COMPARTE:
En el Segundo Simulacro Nacional 2025 en México, se contempla que la alerta llegará a 80 millones de celulares en todo el país, pero ¿habrá dispositivos móviles que no la recibirán? En N+ te decimos cómo activarlo y qué debes hacer.
Video relacionado: ¿A Qué Hora es el Simulacro Nacional 2025? Detalles del Mensaje y la Alerta Sonora
¿Temes que tu teléfono celular no reciba la alerta sísmica?
Se contempla que algunos usuarios de telefonía móvil no reciban el mensaje de alerta sísmica en el Segundo Simulacro Nacional 2025. Si es tu caso, las autoridades habilitaron la línea 079, donde podrás reportar alguna anomalía y te orientarán.
¿Mi celular es viejito y no suena la alerta sísmica el 19 de septiembre de 2025?
Lo que han explicado las autoridades es que sonará la alerta sísmica en el segundo simulacro el 19 de septiembre de 2025, siempre y cuando sean celulares con iOS y Android y que tengan habilitada la opción de alertas de emergencia. Si todavía no sabes si tienes esa opción activa, esto es lo que puedes hacer:
¿Qué debes hacer en celulares con iOS?
- Entra a configuración
- Escoge notificaciones
- Activa alertas gubernamentales que se visualiza en la parte inferior de la ventana
¿Qué debes hacer en celulares Android?
- Entra a ajustes
- Escoge notificaciones
- Selecciona ajustes avanzados
- Pulsa Alertas de Emergencia Inalámbrica
Dicho ejercicio se realiza en el macro simulacro de cada año para concientizar cómo actuar en caso de riesgo.
¿Cuál es la hora en que sonarán los celulares este viernes 19 de septiembre de 2025?
- A las 12:00 horas se activarán las alarmas sísmicas en el país y en los teléfonos celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2025.
¿Dónde se tendrá hipótesis de sismo de 8.1 en el mega simulacro?
La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, ha detallado que el Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
¿Habrá hipótesis por huracán?
- En Campeche
- Yucatán
- Sonora
- Quintana Roo
¿Dónde se tendrá hipótesis de tsunami?
- En Baja California por tsunami.
Hasta el momento se tiene la inscripción de más de 9 millones de participantes y de 125 mil 858 inmuebles en todo el país, por ello se invita a la población a registrar su participación y sus inmuebles aquí.
Historias recomendadas:
- Atacan a Balazos a Alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, ¿Cómo Ocurrió?
- Giran Orden de Aprehensión vs Hernán "N", Exsecretario de Tabasco, por Delincuencia Organizada
Con información de N+
HVI