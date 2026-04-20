La Última Entrevista Inédita del Papa Francisco Verá la Luz en un Documental de Martin Scorsese

El reconocido cineasta Martin Scorsese estrenará un nuevo documental que revelará la última entrevista inédita de Papa Francisco, grabada poco antes de su muerte en 2025.

La película, titulada Aldeas. Una nueva historia (también referida como Aldeas, el último sueño del Papa Francisco), será presentada en el Vaticano en una proyección especial que coincide con el primer aniversario del fallecimiento del pontífice.

Video: Martin Scorsese y Rodrigo Prieto Juntos de Nuevo en Los Asesinos de la Luna

Un testimonio final que verá la luz

El documental incluye el último testimonio en profundidad del Papa Francisco frente a cámara, considerado una pieza inédita hasta ahora. Este material fue registrado poco antes de su muerte y forma parte central del proyecto cinematográfico.

Además de esta entrevista, la película incorpora conversaciones entre el pontífice y Scorsese, así como imágenes detrás de escena que muestran la relación cercana entre ambos.

Un proyecto entre cine y espiritualidad

Lejos de ser un documental convencional, Aldeas explora el impacto del cine como herramienta de transformación social. La historia sigue a jóvenes de distintas partes del mundo que participan en talleres audiovisuales impulsados por Scholas Occurrentes, organización fundada por el propio Papa.

El proyecto fue concebido como una colaboración directa entre Scorsese y Francisco, quien incluso invitó al director a liderarlo y lo desafió a encontrar nuevas formas de transmitir valores como el perdón, la empatía y el bien común a través del lenguaje cinematográfico.

El legado de un Papa cercano al cine

El Papa Francisco mantuvo una relación inusual con el mundo audiovisual, participando en documentales y promoviendo el diálogo entre arte y espiritualidad. En este contexto, el filme de Scorsese se perfila no solo como una obra cinematográfica, sino como un testamento cultural y humano del pontífice.

De acuerdo con materiales del proyecto, el propio Francisco describió la película como una obra “poética y constructiva” que aborda la esencia de la vida humana y los vínculos sociales.

Con esta producción, Martin Scorsese recupera la última voz del pontífice y construye un puente entre generaciones, culturas y creencias para presentar en pantalla un legado que trasciende lo religioso para convertirse en una reflexión universal sobre la humanidad.

Historias recomendadas:

¿Robo en Coachella? Madonna Denuncia Desaparición de su Ropa y Accesorios y Ofrece Recompensa

¿Quién Fue Carlos Becerril y Cuál Fue su Relación con Dragon Ball?