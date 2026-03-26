Lila Downs Pospone Concierto en Iztapalapa por Motivos de Salud: ¿Qué le Pasó?

La cantante mexicana Lila Downs anunció la suspensión de su concierto gratuito en Iztapalapa, programado originalmente para el 28 de marzo.

La razón: un problema de salud que la obligó a pausar sus actividades.

A través de sus redes sociales, la intérprete informó que no podría presentarse “por motivos de salud”, mensaje que acompañó con un certificado médico que detalla su diagnóstico.

Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Hablan en Entrevista en Despierta sobre ‘Tan Bonita’

¿Qué le pasó a Lila Downs?

De acuerdo con el informe médico compartido por la propia artista, Downs fue diagnosticada con influenza A, una infección respiratoria que puede provocar síntomas como fiebre, fatiga, dolor corporal y afectaciones en las vías respiratorias.

El documento, emitido por la neumóloga Andrea Alicia Colli Domínguez, señala que la cantante presenta un cuadro agudo, por lo que deberá seguir un tratamiento que incluye:

Reposo en casa, hidratación constante, descanso de la voz e incapacidad laboral por siete días.

Concierto reprogramado: nueva fecha confirmada

Pese a la cancelación de último momento, la buena noticia para sus fans es que el concierto no fue suspendido definitivamente.

El evento en la alcaldía Iztapalapa ya tiene nueva fecha:

18 de abril de 2026 en Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur

La cantante agradeció la comprensión de su público y expresó su intención de reencontrarse con sus seguidores una vez que se recupere completamente. Por ahora, todo indica que Lila Downs se encuentra en proceso de recuperación y siguiendo indicaciones médicas para volver a los escenarios en óptimas condiciones.

Historias recomendadas:

Polémica entre Jorginho y Chappell Roan: Guardia Rompe el Silencio y Pide Perdón

Alejandra Guzmán Sufre Accidente, Revela Enrique Guzmán: ¿Qué Se Sabe de su Estado de Salud?