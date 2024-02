'Los Cuatro Fantásticos': Marvel Revela Logo y Presenta Elenco Liderado por Pedro Pascal

Luego de meses de expectativas y semanas cargadas de rumores, hoy 14 de febrero de 2024 Marvel reveló el logo y presentó al elenco de su nueva película, The Fantastic Four (Los Cuatro Fantásticos), cinta que se prevé llegará a cines en julio de 2025.

El elenco de esta nueva adaptación cinematográfica del famoso cómic es encabezada por el chileno Pedro Pascal, quien dará vida a Mr. Fantastic/Reed Richards. De esta manera, el histrión se consolida como uno de los más cotizados de Hollywood en la actualidad, pues ha participado en proyectos como El enorme peso del talento, además de las series The Mandalorian y The Last of Us.

También se incorpora la británica Vanessa Kirby, quien dará vida a la Mujer invisible/Susan Storm. La actriz es recordada por su participación en proyectos como The Crown, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw y Fragmentos de una mujer.

El papel de Antorcha Humana/Johnny Storm será interpretado por Joseph Quinn, recordado por su papel de Eddie Munson en la serie Stranger Things.

Por último, el papel de La Mole/Ben Grimm será interpretado por Ebon Moss-Bachrach, quien previamente ha participado en producciones como The Punisher o la película Hazme el favor.

El elenco fue presentado junto con un póster en el que aparecen los nuevos Cuatro Fantásticos, y donde además también se obseva el logo de la película, con una tipografía que se asemeja a la de series y películas de los 60, junto con una variación del logo de Marvel en el mismo estilo.

De acuerdo con la publicación, The Fantastic Four llegará a cines el 25 de julio de 2025.

Con información de N+

