¡Celebración al Doble! Madonna Anuncia Segundo Concierto en CDMX

Madonna, la 'Reina del Pop', anunció un segundo concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira The Celebration Tour.

El nuevo concierto se realizará el 27 de enero de 2024, dos días después de la primera fecha anunciada, y los boletos saldrán a la venta la próxima semana, primero en preventa para clientes de Citibanamex, el 26 de abril, y el 27 de abril comenzará la venta general.

Video: Prepárate Porque la Reina del Pop, Madonna, Regresa a México Este viernes 21 de abril, se habilitó la venta general para la primera fecha, y en redes sociales, los fanáticos de la 'Reina del Pop' denunciaron que las entradas se agotaron en cuestión de minutos. De acuerdo con los datos publicados por la boletera Ticketmaster, el precio de las entradas va desde los mil 20 pesos hasta los 11 mil 600.

Además, para los grandes, pero grandes fans de Madonna hay además paquetes VIP para sus shows. Dichos accesos tienen privilegios, como: boletos de primera fila, mercancía oficial y acceso exclusivo a la zona de backstage por un tiempo específico.

Dichos paquetes varian de precio, pero el más costoso es 'La Inmaculada', que es el que más privilegios considera. También están el Paquete VIP ‘Icónico’ y Paquete de entradas premium ‘Puedes Bailar’.

Beneficios del Paquete VIP 'La inmaculada':

Una entrada premium reservada en las primeras 5 filas del escenario

Acceso exclusivo a un recorrido en el backstage, dirigido por un anfitrión VIP

Oportunidad de ser parte de una foto grupal desde el escenario que recorrerá Madonna

Check-in y entrada prioritarios

Acceso a una recepción previa al concierto con temática de Madonna, con aperitivos y bebidas especiales.

Entrada a la alfombra roja y sesión de fotos

Compra preferencial de mercancía

Litografía de edición limitada

Artículo de merchandising diseñado y creado exclusivamente para compradores de paquetes

Artículo de merchandising exclusivo del paquete VIP ‘La Inmaculada’

Laminado coleccionable y cordón

Un elugar de estacionamiento VIP

Personal de registro en el lugar

Con The Celebration Tour, Madonna hace un recorrido por sus 40 años de trayectoria artística, presentando sus grandes éxitos como 'Material Girl', 'Music', 'Like a Virgin', 'Vogue' y 'Like a Prayer'.

Con información de N+

