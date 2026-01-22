Masters of The Universe: Elenco, Trailer, Estreno y Todo sobre la nueva película de He-Man

El poder de Grayskull está de vuelta. He-Man regresa a la pantalla grande con una nueva adaptación cinematográfica de Masters of the Universe, una de las franquicias más icónicas de los años 80, que ahora busca conquistar tanto a la nostalgia millennial como a nuevas generaciones.

Después de años de intermitencia, este proyecto finalmente avanza con una propuesta renovada que apuesta por una estética épica, un enfoque más oscuro y una historia pensada para el cine contemporáneo.

Elenco: quién es quién en Masters of the Universe

La película reúne a un elenco que combina estrellas consolidadas con nuevos talentos, encabezados por Nicholas Galitzine,que dará vida a He-Man, el héroe de Eternia. A su lado aparecen personajes clave como Skeletor (Jared Leto), Teela (Camila Mendes) y su padre adoptivo, Duncan/Man At Arms (Idris Elba)

Aunque no todos los detalles han sido revelados oficialmente, el casting ha generado conversación entre fans por su apuesta y también por sus cambios.

Tráiler: He-Man vs. Skeletor, el duelo más icónico de los 80

El primer tráiler adelanta el duelo entre He-Man y Skeletor, quienes se enfrentan cara a cara en una batalla que marcará el destino de Eternia. El avance muestra escenas cargadas de acción, diseño de producción ambicioso y un tono más serio que se aleja del enfoque infantil de versiones anteriores.

Fecha de estreno: ¿cuándo llega a los cines?

Masters of the Universe tiene previsto su estreno en cines el 5 de junio de 2026. Se espera que en los próximos meses se revelen nuevos avances, pósters oficiales y detalles sobre su lanzamiento global.

Esta adaptación busca reimaginar el universo de He-Man sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno cultural. Más acción, conflictos emocionales más complejos y una mitología expandida son parte de la promesa de una película que aspira a ser el inicio de una nueva saga.

Por ahora, una cosa es clara: He-Man está listo para reclamar su lugar como blockbuster y enfrentar, una vez más, al villano más emblemático de Eternia.

Historias recomendadas:

Sinners hace historia en los Oscars: Aquí la Lista Completa de Películas Nominadas a los Premios

Eiza González Desmiente Nominación a Peor Actriz con un Contundente Mensaje