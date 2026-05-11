El Mensaje de Britney Spears Tras Declararse Culpable de Conducir Bajo los Efectos del Alcohol

Britney Spears está de regreso, y esta vez no es nada escandaloso. La cantante volvió a Instagram con un mensaje reflexivo, días después de declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

A través de una publicación acompañada de una fotografía junto a una pequeña serpiente, la intérprete de "Toxic" habló sobre su proceso espiritual, el aprendizaje personal y la importancia de tratarse con amabilidad.

¿Qué dijo Britney?

“Las serpientes son símbolo de buena salud, conciencia superior y pura suerte”, escribió la cantante, quien además aseguró sentirse agradecida por las personas que han aparecido en su vida recientemente.

Britney también confesó que todavía está aprendiendo a ser más compasiva consigo misma.

“Todo es una bendición disfrazada... Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo... Es un viaje sin fin”, expresó.

La artista añadió que, en medio de ese proceso, hay momentos en los que simplemente se detiene a reflexionar sobre su vida y su conexión espiritual.

“A veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo ‘wow Dios, creo que eras tú’ y sigo sonriendo”, escribió.

El mensaje llega después de que Britney Spears se declarara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol, situación que volvió a generar atención alrededor de su vida privada y causó preocupación entre sus fans.

Sin embargo, estas palabras fueron tomadas como una señal de introspección y búsqueda de estabilidad emocional tras las controversias que ha enfrentado en los últimos años.

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