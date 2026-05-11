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El Mensaje de Britney Spears Tras Declararse Culpable de Conducir Bajo los Efectos del Alcohol

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Britney Spears compartió un emotivo mensaje espiritual en Instagram tras declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

El Mensaje de Britney Spears Tras Declararse Culpable de Conducir Bajo los Efectos del Alcohol

El Mensaje de Britney Spears Tras Declararse Culpable de Conducir Bajo los Efectos del Alcohol. Fotos: GettyImages / Instagram Britney Spears

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Britney Spears está de regreso, y esta vez no es nada escandaloso. La cantante volvió a Instagram con un mensaje reflexivo, días después de declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol.

A través de una publicación acompañada de una fotografía junto a una pequeña serpiente, la intérprete de "Toxic" habló sobre su proceso espiritual, el aprendizaje personal y la importancia de tratarse con amabilidad.

¿Qué dijo Britney?

“Las serpientes son símbolo de buena salud, conciencia superior y pura suerte”, escribió la cantante, quien además aseguró sentirse agradecida por las personas que han aparecido en su vida recientemente.

Britney también confesó que todavía está aprendiendo a ser más compasiva consigo misma.

“Todo es una bendición disfrazada... Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo... Es un viaje sin fin”, expresó.

La artista añadió que, en medio de ese proceso, hay momentos en los que simplemente se detiene a reflexionar sobre su vida y su conexión espiritual.

“A veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo ‘wow Dios, creo que eras tú’ y sigo sonriendo”, escribió.

El mensaje llega después de que Britney Spears se declarara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol, situación que volvió a generar atención alrededor de su vida privada y causó preocupación entre sus fans.

Sin embargo, estas palabras fueron tomadas como una señal de introspección y búsqueda de estabilidad emocional tras las controversias que ha enfrentado en los últimos años.

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