¿Mhoni Vidente Predijo el Rompimiento de Peso Pluma y Nicki Nicole?

Miles de fanáticos quedaron sorprendidos después de que se hiciera público el rompimiento entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Sin embargo, al parecer hubo una persona que no quedó sorprendida: Mhoni Vidente, quien presuntamente habría predicho el rompimiento.

Peso Pluma fue captado en video de la mano de una mujer que no era Nicki Nicole en un hotel de Las Vegas, Nevada. Tras varias horas de especulaciones, Nicki Nicole compartió un breve mensaje en Instagram donde señaló que ella se estaba enterando a través de las redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma:

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes.