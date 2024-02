'Me Enteré de la Misma Forma que Ustedes': Nicki Nicole sobre Peso Pluma con Otra Mujer

La argentina Nicki Nicole se pronunció luego de que se viralizó un video de Peso Pluma caminando tomado de la mano con otra mujer en un casino de Las Vegas, Nevada.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un mensaje con el que parece confirmar que su romance con La Doble P llegó a su fin.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes.