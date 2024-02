Nicki Nicole y Peso Pluma se volvieron tendencia este martes 13 de febrero, por lo que a continuación te decimos qué pasó con los cantantes y por qué terminaron su relación un día antes del Día de San Valentín 2024.

De acuerdo con la última información, Nicki y la Doble P dejaron de ser novios tras verse envueltos en una polémica que dio mucho de qué hablar entre los fans de la rapera argentina y los del cantante de corridos tumbados.

¿Hubo infidelidad? Es la pregunta que se hacen los fans sobre la relación entre los intérpretes de la canción "Por las Noches" y a continuación te decimos todo lo que se sabe al momento.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando la rapera argentina fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles tomada de la mano de quien se dice es su mánager, además de que se veía nerviosa por ser vista por los medios de comunicación.

En un video que circuló en redes sociales se puede ver a Doble P caminando de la mano con una mujer que no es Nicki en un lujoso casino, esto habría sucedido después del Super Bowl LVIII realizado en Las Vegas, ya que el mexicano lleva la misma ropa que usó durante el juego de la NFL.

De igual forma surgieron otras imágenes comprometedoras donde se ve al cantante en una mesa del casino con la misma mujer platicando y teniendo un comportamiento muy cariñoso.

Tras la difusión de dicho video, se reportó que la rapera argentina eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con el cantante de corridos tumbados.

Mientras que en el perfil de la Doble P todavía aparecen las fotos que tiene con Nicki Nicole, siendo la más reciente la que se tomaron el pasado 5 de febrero durante los premios Grammy 2024.

La rapera publicó un mensaje en el que confirmó que su romance con Peso Pluma terminó y agradeció el apoyo de sus fans durante este difícil momento.

El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se ciuda. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes.