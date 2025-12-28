¿Miss Universo 2026 se Queda sin Sede? Lo Que Exige Puerto Rico Para Albergar el Certamen

La edición 75 de Miss Universo, programada para celebrarse en Puerto Rico en noviembre de 2026, enfrenta una crisis que podría dejar al icónico certamen sin sede anfitriona si no se responden una serie de exigencias clave relacionadas con transparencia y responsabilidad en la organización.

Puerto Rico congela pagos y exige transparencia total

El gobierno de Puerto Rico, que había aprobado una inversión pública de 9 millones de dólares para garantizar la realización del concurso en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, ha detenido nuevos desembolsos ante preocupaciones sobre la falta de claridad en la gestión del evento y el manejo de recursos.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico ha suspendido un pago adicional de 1.5 millones hasta que la Miss Universe Organization (MUO) presente información detallada sobre su estructura ejecutiva, operación interna y mecanismos de rendición de cuentas.

Escándalos recientes complican la confianza en la organización

La controversia se ha intensificado tras una serie de denuncias que involucran a altos mandos de la organización Miss Universo.

Entre los casos recientes se destacan una orden de arresto internacional por cargos de fraude contra copropietaria Anne Jakrajutatip y el arresto de Raúl Rocha Cantú, otro de los principales ejecutivos, por presuntos vínculos con crimen organizado, hechos que han encendido alertas en la isla anfitriona.

Ultimátum: sin rendición de cuentas, no hay certamen

Las autoridades de la isla caribeña han puesto un ultimátum: la celebración de Miss Universo 2026 en Puerto Rico dependerá de que la organización del certamen cumpla con requisitos de transparencia y auditoría externa antes de una fecha límite acordada por las partes. Si estas condiciones no se satisfacen, Puerto Rico podría renunciar a organizar el evento, dejando la sede vacante.

Impacto económico y turístico en juego

La celebración de Miss Universo representa una oportunidad significativa de derrama económica y visibilidad internacional para el país anfitrión. Las proyecciones locales estiman que la competencia puede generar decenas de millones de dólares en turismo y promoción, un factor que también está siendo considerado en las negociaciones y exigencias del gobierno.

Organización aún sin respuesta pública

Hasta el momento, la Miss Universe Organization no ha emitido una declaración oficial pública respecto a las demandas de Puerto Rico ni ha aclarado cómo planea abordar las solicitudes de transparencia. El futuro de la sede oficial para 2026 sigue siendo incierto, y la atención internacional permanece enfocada en si la organización responderá a las inquietudes antes de que se agoten los plazos establecidos por las autoridades puertorriqueñas.

Historias recomendadas:

¿Quién es Maya Hawke? 5 Datos que Debes Saber sobre la Hija de Ethan Hawke y Uma Thurman

¿De Qué Murió Brigitte Bardot, Estrella de Cine Francés? Esto Era lo Que Hacía Antes de Fallecer

Enfermedad ELA: Estos Son los Síntomas y Riesgos del Padecimiento Incurable de Yolanda Andrade