Mliey Cyrus Revela que Tuvo un Romance Secreto con Uno de los Gemelos Sprouse

Miley Cyrus sorprendió a sus fans al confirmar que tuvo un romance secreto con uno de los gemelos Sprouse durante su etapa en Disney Channel, una revelación que destapó nostalgia de toda una generación.

La confesión ocurrió en el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, donde la artista habló abiertamente sobre su pasado amoroso.

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Un romance oculto en la era Disney

Durante el especial, Cyrus confirmó que mantuvo una relación con Dylan Sprouse, conocido por su papel en The Suite Life of Zack & Cody, serie que protagonizó junto a su hermano Cole Sprouse.

“Dylan era mi novio… es verdad, está confirmado”, declaró la cantante, recordando que él fue uno de sus primeros “crushes” en la adolescencia.

La relación ocurrió en pleno auge de Disney Channel, cuando ambos formaban parte de la generación de estrellas juveniles más influyente de los años 2000.

Así fue su historia juntos

Cyrus compartió algunos detalles íntimos de ese romance, describiéndolo como una etapa inocente y breve. Incluso recordó que solían salir a comer sushi acompañados por el hermano gemelo de Dylan y su padre.

Ambos coincidieron en proyectos de la cadena, incluido el icónico crossover That’s So Suite Life of Hannah Montana, lo que fortaleció su vínculo fuera de cámaras.

Aunque en su momento solo eran rumores, tanto Cyrus como Sprouse habían dejado pistas en el pasado. El actor incluso mencionó en 2008 que salieron, bromeando con que la relación terminó cuando apareció Nick Jonas.

Qué pasó después

El romance no prosperó, pero quedó en la memoria de ambos y ahora en los corazones de los fans de la llamada “era dorada” de Disney. Hoy, ambos han seguido caminos distintos:

Dylan Sprouse está casado con la modelo Barbara Palvin, mientras que Miley Cyrus está comprometida con el músico Maxx Morando.

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