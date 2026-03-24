Posponen Conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por Guerra en Medio Oriente: ¿Cuándo Serán?

Los conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha fueron pospuestos por la guerra en Medio Oriente, por ello, en N+ te compartimos cuándo serán para que tomes en cuenta la nueva fecha.

El próximo 1 de abril de 2026 un concierto de Shakira se realizaría en Doha, sin embargo, tuvo que ser pospuesto debido a los conflictos en Medio Oriente, así lo dio a conocer Visit Qatar por medio de sus redes sociales.

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De igual forma, el festival Offlimits Music Festival en Abu Dabi, donde Shakira compartiría cartel con los Jonas Brothers, fue reprogramado. La nueva fecha para que se presente la intérprete de "Soltera" será en hasta el 21 de noviembre de 2026; no anunciaron cambios en el recinto.

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¿Qué pasa en Medio Oriente?

El aplazamiento ocurre en medio de una creciente tensión internacional luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron el pasado 28 de febrero, lo que detonó una serie de represalias en la región.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto reunirse con ministros del G7 para abordar la situación en Medio Oriente y buscar alternativas diplomáticas.

Además, el ejército israelí ha intensificado operaciones en el sur del Líbano, mientras que Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra países aliados de EUA en el Golfo.

La situación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado severas afectaciones en Medio Oriente y cambios en el precio del petróleo, incluso cancelaciones en conciertos y tradiciones de Semana Santa, en N+ te compartimos los detalles en Cancelan Domingo de Ramos en Jerusalén por Guerra de Estados Unidos e Israel Contra Irán.

Además, la guerra ha provocado afectaciones económicas a nivel mundial y diferentes cambios en la bolsa europea, asiática y de EUA; mientras que el precio del Brent volvió a llegar los 100 dólares este martes.

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