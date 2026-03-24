Marcha de Trabajadores en CDMX Hoy: Estos Son los Puntos Afectados por Bloqueos

A lo largo del día de hoy, 24 de marzo de 2026, habrá bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos en dónde para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX), las protestas comienzan en la tarde de este martes y afectarán varias vialidades principales, por lo que si tienes un compromiso importante sal con tiempo y considera alternativas viales.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Martes 24 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Recuerda que en N+ todos los días te compartimos información sobre las calles cerradas, accidentes automovilísticos y afectaciones por obras, para que lo tomes en cuenta te indicamos todas las Marchas HOY 24 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

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¿Cuáles son los puntos afectados por la marcha de trabajadores?

Los puntos afectados por las protestas de hoy son los siguientes:

Monumento a la Revolución Plaza de la República, ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Glorieta “La Joven de Amajac”, en Avenida Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Av. Fray Servando Teresa de Mier, número 77, colonia Centro, en Cuauhtémoc.

Instituto para el Envejecimiento Digno Fernando de Alva Ixtlixóchitl, número 185, colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

El destino es el Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

En breve más información.

FBPT