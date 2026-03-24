Marchas HOY 24 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 24 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo marchará de:

17:00 Horas. Monumento a la Revolución en Plaza de la República, Col. Tabacalera.

en Plaza de la República, Col. Tabacalera. Glorieta ‘La Joven de Amajac’ , en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez.

, en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Juárez. Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo , en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro.

, en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro. Instituto para el Envejecimiento Digno, en Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Col. Tránsito.

Con destino al Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, Col Centro Histórico.

Concentraciones

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Personal Jubilado de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad se concentrará en:

06:00 Horas. Palacio Nacional , en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 17:00 Horas. Cámara de Diputados, en H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se reunirán en:

09:00 Horas. Hemiciclo a Juárez, en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:00 Horas. Los Biker's del Sol rodarán de la Ciclovía en el bajo puente del Estadio Banorte con destino al Av. Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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