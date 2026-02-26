Murió Bobby J. Brown: Así Fue la Trágica Muerte del Actor de 'The Wire' en un Incendio

El actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por su papel como el oficial Bobby Brown en la aclamada serie The Wire, falleció a los 62 años de edad.

Según datos proporcionados a TMZ, el actor falleció luego de quedar atrapado en un incendio en un granero.

El siniestro comenzó cuando Brown ingresó al granero para intentar encender un vehículo. Momentos después, el fuego se propagó rápidamente, atrapándolo en su interior.

Aunque Brown llamó a un familiar para pedir un extintor, los esfuerzos por apagar las llamas no pudieron evitar la tragedia.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿De qué murió Bobby J Brown?

Las autoridades confirmaron que la causa del deceso fue por inhalación de humo y lesiones térmicas, y que la muerte fue clasificada como un accidente. La oficina del Médico Forense del estado de Maryland determinó que no hubo indicios de un acto intencional detrás del fuego.

Brown, cuyo trabajo en The Wire lo convirtió en un rostro querido dentro del universo televisivo, también participó en otras producciones reconocidas como Law & Order: SVU y We Own This City. A lo largo de su carrera acumuló varias décadas de experiencia tanto en cine como en televisión.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Brown fue boxeador profesional y posteriormente estudió en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York.

Familiares han señalado que Brown era un devoto de su fe religiosa, y se tiene previsto realizar un servicio funerario en su honor.

Su esposa, quien intentó rescatarlo durante el incendio, resultó con quemaduras significativas mientras luchaba por salvarlo; su estado de salud no ha sido detallado públicamente.

La noticia ha generado una oleada de condolencias de fanáticos y colegas de la industria, quienes recuerdan a Brown no solo por su trabajo actoral, sino también por su dedicación dentro y fuera de cámaras.

