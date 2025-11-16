Muere Elizabeth Franz: ¿Qué le Pasó a la Actriz de Gilmore Girls?

Elizabeth Franz, actriz recordada por su papel en la serie Gilmore Girls murió a los 84 años. La noticia fue confirmada por su esposo, Christopher Pelham, en declaraciones para el diario estadounidense The New York Times.

Franz murió en su casa en Woodbury, Connecticut, Estados Unidos.

Su carrera estuvo marcada principalmente por su trabajo en Broadway, donde alcanzó reconocimiento internacional por obras como Brighton Beach Memoirs y Morning's at Seven. Su trabajo en teatro también la hizo acreedora a un premio Tony, máximo reconocimiento para los artistas teatrales en Estados Unidos.

En los años ochenta, Franz apareció en series como Roseanne, Cold Case, Dear John, Judging Amy y Gilmore Girls, trabajo por el que ganó más reconocimiento.

En esta serie, creada por Amy Sherman-Palladino, Franz interpretó a Mia Bass, la dueña del Independence Inn, el hotel donde Lorelei Gilmore y Sooke St. James trabajan al inicio de la historia.

Aunque su participación en la serie fue breve, Mia es un personaje importante porque fue quien le dio su primer trabajo a Lorelei cuando no tenía a donde ir cuando estaba embarazada de Rory.

Franz interpretó a Mia solo en las primeras temporadas. En la séptima, cuando el personaje reaparece, fue reemplazada por Kathy Baker, un movimiento que no fue muy bien recibido por los fans debido a las diferencias de edad y apariencia entre ambas intérpretes.

¿De qué murió Elizabeth Franz?

La actriz de Gilmore Girls murió como consecuencia de un cáncer que llevaba tiempo enfrentando, de acuerdo con las declaraciones de su esposo Christopher Pelham, quien no dio detalles del tipo ni la gravedad de la enfermedad.

