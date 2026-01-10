Así Fue la Última Publicación de Yeison Jiménez antes de Sufrir Accidente que le Quitó la Vida

Antes del trágico accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante colombiano Yeison Jiménez, el artista dejó un mensaje en sus redes sociales.

La estrella de la música popular colombiana compartió en sus cuentas oficiales un pensamiento que muchos ahora interpretan como un reflejo de su fe y su humildad ante la vida.

¿Cuál fue la última publicación de Yeison Jiménez antes de morir?

En su último post, Jiménez escribió: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también puede quitar”.

La publicación fue subida por Jiménez horas antes de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en la zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, donde se dirigía para cumplir con compromisos profesionales tras una presentación en Santander.

La frase, que muchos interpretan como una reflexión sobre la gratitud y la fragilidad de la existencia, ha generado una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores en redes sociales, donde usuarios han compartido su dolor, recordando al artista por su carisma y cercanía con el público.

Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, era uno de los exponentes más populares del género regional colombiano, con una carrera reconocida tanto nacional como internacionalmente.

Su música, que fusiona elementos de la tradición popular con sonidos contemporáneos, lo convirtió en un nombre familiar para millones de oyentes, especialmente con temas como "Aventurero" y "Vete".

