Un nieto del cantautor Armando Manzanero fue agredido por su maestro en una escuela en Mérida, Yucatán, según dio a conocer la familia.

Juan Pablo Manzanero narró la agresión que sufrió su hijo Sebastián, de 15 años de edad, y posteriormente pidió al plantel educativo que sancione al docente y reconozca la agresión.

Incluso dio a conocer que inmediatamente después de lo sucedido, el menor de edad fue suspendido y, además, la escuela le negó la inscripción de sus otros hijos.

Juan Pablo Manzanero, hijo del compositor Armando Manzanero, denunció también que el dueño del plantel estaba apoyando al profesor implicado, por lo que sentenció que “las escuelas no pueden arropar a un agresor”.

“Lo único que pedimos es que se sancione, que la escuela reconozca, porque el dueño de la escuela lo estaba apoyando”, puntualizó.

Gracias a la Fiscalía General hoy se dió la denuncia en contra del profesor Ángel Bacab Tun el agresor de mi hijo y José Chapur Simón dueño de la escuela quien ha protegido al agresor y lo más sensible ha encubierto la evidencia del video, penalmente tendrán consecuencias

El papá de Sebastián deseó que se tomen las medidas justas en esta situación y remarcó que no se puede tocar a los niños.

Yo deseo la paz y les deseo que simplemente sea una lección, que no se puede tocar a los niños, los niños tampoco pueden faltarle el respeto a los profesores y las escuelas no pueden mentir y no pueden arropar a un agresor.