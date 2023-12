¡No Hay Quinto Malo! Anuncian Nuevo Concierto de Madonna en CDMX

A meses de haber anunciado sus primeros cuatro conciertos en la Ciudad de México, Madonna presentará una fecha más de su The Celebration Tour en el Palacio de los Deportes. Esta nueva presentación se llevará a cabo el próximo viernes 26 de abril de 2024.

La promotora Ocesa confirmó que este será el quinto y último concierto de la 'Reina del Pop' en la capital, en el que hará un recorrido por sus cuatro décadas de trayectoria.

La preventa para clientes del banco Citibanamex se realizará el próximo 7 de diciembre, mientras que la venta al público general comenzará el próximo 8 de diciembre.

De acuerdo con información del portal Ticketmaster, los precios de los boletos van desde los mil 20 pesos y hasta los 11 mil 600. También existen paquetes VIP con costos muy superiores a las entradas generales.

Con la gira The Celebration Tour, Madonna hace un recorrido a lo largo de sus 40 años de trayectoria en la industria musical, por lo que se espera que icónicas canciones como Material Girl, Like a Prayer, Music, 4 Minutes, Hung Up y otras más formen parte del repertorio.

