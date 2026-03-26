Paul McCartney Regresa con Álbum Nostálgico sobre su Juventud y los Inicios de The Beatles

El músico británico Paul McCartney, de 83 años, anunció este jueves el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 29 de mayo. Se trata de su primer material discográfico desde diciembre de 2020 y llega acompañado de un sencillo cargado de nostalgia.

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Lo que sabemos del nuevo álbum de Paul McCartney

El disco, titulado The Boys of Dungeon Lane, estará conformado por 14 canciones que evocan su juventud en Liverpool, al noroeste de Inglaterra, así como los inicios de los Beatles, antes de que la banda alcanzara fama internacional.

“Dungeon Lane” hace referencia a una zona cercana a la casa donde creció el artista, en las afueras de la ciudad.

Como adelanto, McCartney estrenó el tema "Days We Left Behind", una canción marcada por la melancolía que atraviesa gran parte del proyecto.

El álbum incluirá nuevas composiciones románticas, además de reflexiones sobre los años previos a su salto a la fama. “Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool”, señaló el cantante en su sitio web.

“A veces me pregunto si solo escribo sobre el pasado, pero luego pienso: ‘¿Cómo podría ser de otra manera?’”, añadió.

En este trabajo, el músico también revive sus primeras experiencias junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes del fenómeno global de la Beatlemanía.

La producción del disco estuvo a cargo del estadounidense Andrew Watt, conocido por colaborar con artistas como Elton John y Lady Gaga, y comenzó hace aproximadamente cinco años.

Descrito como un álbum “ecléctico”, McCartney participa tocando diversos instrumentos y explorando distintos estilos musicales.

Cabe recordar que el exintegrante de los Beatles debutó como solista en 1970 con el álbum McCartney, tras la disolución del grupo.

Posteriormente, también lanzó siete discos de estudio con Wings, banda que formó junto a su esposa Linda McCartney y el guitarrista Denny Laine.

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