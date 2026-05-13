Ovacionan Película de Diego Luna en el Festival de Cannes 2026: De Qué Trata 'Ceniza en la Boca'

La nueva película dirigida por Diego Luna, Ceniza en la Boca, tuvo un estreno mundial en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de cinco minutos por parte del público asistente. L

a cinta, basada en la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro, marca el regreso de Luna como director al prestigioso festival francés 16 años después de presentar Abel.

Durante la premiere estuvieron presentes figuras como Gael García Bernal, Alfonso Cuarón y Marina de Tavira, quienes acompañaron al cineasta mexicano en uno de los momentos más destacados para la representación latina en Cannes este año.

¿De qué trata Ceniza en la Boca?

La película sigue la historia de Lucila, una joven mexicana que viaja junto a su hermano menor a España para reencontrarse con su madre, quien emigró años antes buscando una mejor vida. Sin embargo, la realidad que encuentran en Madrid dista mucho del “sueño” que imaginaban.

A través de temas como la migración, el desarraigo, el racismo y las ausencias familiares, la película explora el peso emocional que enfrentan quienes dejan su país en busca de nuevas oportunidades.

Ceniza en la boca está protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, y forma parte de una coproducción entre México y España realizada por La Corriente del Golfo, Animal de Luz e Inicia Films.

Diego Luna se sinceró sobre la paternidad

Durante su paso por Cannes, Diego Luna confesó que la película también representa una reflexión personal sobre la paternidad y las ausencias familiares.

“Es un recordatorio del padre que no quiero ser”, expresó el actor mexicano al hablar sobre el proyecto, el cual dedicó a sus hijos.

Además, explicó que la historia lo hizo pensar en “lo que hacemos y, sobre todo, en lo que dejamos de hacer”, una idea que atraviesa gran parte de la narrativa de la cinta.

¿Cuándo se estrena Ceniza en la Boca?

Por ahora, Ceniza en la Boca no tiene fecha oficial de estreno comercial. Sin embargo, ya se confirmó que Netflix adquirió los derechos de distribución de la película.

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