Paty Cantú reveló que mantuvo una relación con Josh Radnor, quien fuera protagonista de la comedia Cómo conocí a tu madre (How I met your mother).

La cantante hizo esta revelación a través de su cuenta de TikTok. En un entorno relajado, mientras se maquillaba, la intérprete de Afortunadamente no eres tú contó que tuvo un breve amorío con quien fuera por mucho tiempo un amorío platónico, el actor Josh Radnor.

“Siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona, que es lo más patético, del personaje que hacía Josh Radnor en una serie que se llamaba Cómo conocí a tu madre”, contó. La cantante explicó que siempre había sido fanática tanto del personaje como de la serie y que por eso mismo se suscribió al newsletter del actor norteamericano.

Durante la pandemia, Radnor envió una actualización de su newsletter a sus seguidores. El texto conmovió mucho a la cantante jalisciense y decidió responderle.

“De repente, en la pandemia, estando yo sola y devastada, pues llegó uno de sus newsletters y pues, no sé, de verdad me llegó lo que había escrito y le contesté simplemente agradeciendo lo que había puesto ahí”, contó.

La cantante no contaba con que el actor respondería su correo electrónico. Así empezó un intercambio de mensajes que continuó con llamadas telefónicas. En el video, Paty Cantú contó:

Y de repente me pidió mi teléfono y de repente hablábamos por teléfono y de repente me serenateaba por Facetime y por Zoom y de repente estábamos saliendo en persona

Según la cantante, siguieron varias semanas muy agradables en compañía de Josh Radnor. Aunque se divirtieron, e incluso compusieron una canción juntos, pronto surgieron los problemas entre los dos:

Después de pasar unos días súper lindos, de hecho semanas, compusimos una canción juntos, donde creo que es que finalmente me di cuenta que tenía muchos pedos. Pero no solo eso; está bien, todos tenemos pedos. Es que me quedé con la idea de que lo que realmente estaba pasando es que sospecho que tenía novia. Y, claro, dijo: juguemos con la mexicana.