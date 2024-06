Video | Así Abrió Pista Paul McCartney para Bailar con ‘Swifties’ en Concierto de Taylor Swift

Paul McCartney sigue dando de qué hablar, pues a unos días de anunciar su regreso a México, el ex-Beatle se convirtió en tendencia al lucir sus mejores pasos durante el concierto que Taylor Swift ofreció en Londres, Inglaterra.

En redes sociales, se viralizaron varios videos del legendario músico bailando ni más ni menos que con un grupo de swifties mientras Taylor Swift interpretaba su éxito But Daddy, I Love Him.

Por si fuera poco, en los videos se ve que McCartney lleva en sus brazos varios 'brazaletes de la amistad', pulseras que las fanáticas de Taylor Swift acostumbran a intercambiar durante los conciertos de la famosa.

Paul McCartney dancing with Swifties out in the crowd not in some VIP room is what makes him the coolest pic.twitter.com/desWxIoIof