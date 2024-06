Paul McCartney Cumple 82 Años y Sigue Recorriendo el Mundo con su Música

Paul McCartney está de fiesta hoy, 18 de junio de 2024, pues cumple 82 años de edad y con más de ocho décadas sigue alegrando corazones con su música por todo el mundo.

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Walton, un poblado en Liverpool, en Reino Unido, sin imaginar que junto con otras tres estrellas cambiaría la historia de la música.

En la década de los años 60, Paul se integró a The Beatles, banda británica integrada por John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

John Lennon y Paul McCartney hicieron una mancuerna increíble, que los llevó a componer juntos grandes éxitos como A Hard Day’s Night, Across the Universe, All My Loving, All You Nedd Is Love, Blackbird y Hey Jude, entre otras canciones famosas.

Video: Paul McCartney Se Convierte en el Primer Músico con Fortuna de Mil Millones de Libras

Noticia relacionada: Paul McCartney No Para y Anuncia Más Conciertos para su Exitoso 'Got Back’ Tour 2024

Ocho décadas y Paul sigue activo

Han pasado ocho décadas desde que Paul llegó a este mundo y en pleno 2024 sigue recorriendo el mundo con su música y su banda, integrada por Paul Wix Wickens, Rusty Anderson, Brian Ray y Abe Laboriel.

Recientemente, McCartney -quien fue condecorado como caballero, por la reina Isabel II- anunció que con su Got Back tour 2024 visitará Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, para después viajar a Europa y ofrecer conciertos en España, Francia y Reino Unido.

"Estoy animado de terminar mi año y las fechas de mi gira de 2024 en el Reino Unido. Siempre es un sentimiento muy especial tocar en nuestro país. Va a ser un final de año increíble. Preparémonos para la fiesta. No puedo esperar verte", afirmó McCartney en sus redes sociales.

Paul McCartney inició su Got Back en 2022, tour con el que visitó Estados Unidos, Australia, México y Brasil.

En noviembre de 2023, McCartney ofreció dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX), a los que asistieron más de 60 mil personas a cada uno.

Noticia relacionada: Paul McCartney Se Corona como el Primer Músico Más Rico de Reino Unido

¡Feliz cumpleaños, Paul McCartney!

Para celebrar su cumpleaños, el ex-Beatle publicó un en sus redes sociales una colorida fotografía con su famoso bajo, durante un concierto y mencionó:

Dicen que es mi cumpleaños.

En las cuentas oficiales de George Harrison y The Beatles Earth felicitaron a McCartney en su cumpleaños con fotos que recuerdan sus años de juventud.

Happy 82nd birthday, Sir Paul McCartney. pic.twitter.com/IPUSFu776y — The Beatles Earth (@BeatlesEarth) June 18, 2024

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT