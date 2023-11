Paul McCartney dio su segundo y último concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX), la noche del 16 de noviembre de 2023, en el que hizo vibrar a las más de 60 mil personas que se dieron cita para presenciar el Got Back Tour.

El espectacular concierto inició minutos después de las 21:00 horas y duró tres horas, en las que McCartney hizo un recorrido por su largo historial musical con canciones emblemáticas de The Beatles como Hard day’s night, Love me do, Get back, Ob-la-di ob-la-da, I saw standig there, Let it be, Live and let die y Hey Jude, entre muchos éxitos más.

La noche transcurrió entre emociones, recuerdos y nostalgia entre todas las personas que en su juventud gozaron de The Beatles y que disfrutaron a su máximo este concierto.

Entre el publico había muchos jóvenes, pero sobre todo familias completas y adultos mayores que rockearon todo el show sin parar.

Uno de los momentos más especiales fue cuando McCartney dedicó Something a su amigo George Harrison; además, dedicó My Valentine a su esposa Nancy, quien estaba entre el público en el Foro Sol.

La "beatlemanía" explotó cuando en la pantallas apareció John Lennon, quien junto a Paul interpretó I've Got a Feeling, un maravilloso momento producto de la tecnología.

El británico deleitó a su público mexicano tocando su clásico bajo, la guitarra, el piano y el ukelele, un artista completo de pies a cabeza.

Otro momento único fue el gran espectáculo de fuegos artificiales con Live and let die.

Paul no dejaba de fascinar a sus fans hablando en español. Casi todo el concierto exclamó frases como: “¡Hola México!”, “¡viva México!”, "ustedes son los mejores" y “ustedes son una bola de locos”, palabras que causaron miles de risas.

No faltaron en el escenario las banderas de México, en manos de Paul, y las del Reino Unido y la comunidad LGBTI+, en manos de su banda, conformada por Paul Wix Wickens, Rusty Anderson, Brian Ray y Abe Laboriel.

Paul no paró de complacer a sus seguidores mexicanos y no tardaba en tocar alguno de sus instrumentos para acompañar el clásico grito: “Oe, oe, oe, oe, sir Paul, sir Paul”.

Al final del concierto, Paul McCartney se despidió con un “nos vemos pronto” y eso es lo que todos los fans esperan, volver a ver a la leyenda viva de The Beatles, quien actualmente tiene 81 años de edad.

Tras su paso por México y sus magnos conciertos en CDMX, McCartney viajará a Brasil, donde tiene programados conciertos en ciudades como Brasilia y Río de Janeiro, donde seguirá alegrando corazones.

Historias recomendadas:

RMT