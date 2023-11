'Los Mexicanos son los Mejores': Paul McCartney

El músico británico y exbeatle Paul McCartney dedicó un mensaje a sus fans, en su cuenta de Instragram, en el que afirmó que “los mexicanos son los mejores” fans, tras su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2023.

McCartney acompañó el mensaje con dos fotografías, una de ellas con la Bandera de México en el escenario y otra con el público de fondo, en un Foro Sol repleto.

Video: Paul McCartney Saluda a Fans en CDMX antes de Concierto

Paul McCartney llenó de amor, nostalgia y mucha música los corazones de más de 65 mil personas que asistieron al concierto, como parte de su Got Back Tour.

El británico, de 81 años de edad, agradeció a sus seguidores mexicanos en español, el haber vuelto a nuestro país.

Con temas nuevos y de antaño como Hey Jude, Love me do y Letting go y más de 30 temas, el cantante también dedicó una canción a su esposa Nancy.

Fue un concierto que inició a las 21:08 horas y terminó aproximadamente tres horas después. Sin duda es un regreso estelar de un ícono en la música.

McCartney saluda a sus fans

Horas antes del gran concierto que dio Paul McCartney muchos fans estaba esperando su llegada a nuestro país y una multitud se concentró afuera del inmueble donde se hospeda.

La mitad de ellos fueron quienes lo tuvieron más cerca en Avenida Paseo de la Reforma, ya que se pusieron del lado izquierdo del acceso principal.

McCartney venía en una camioneta negra blindada y bajó la ventanilla del lado derecho para saludar a sus fans diciendo "hola... Gracias"

Muchos agradecieron el gesto de bajar el vidrio y saludar, pero también otros desearon que les firmara un objeto o tomarse una foto.

La misma seguridad de Paul McCartney comentó que lo más probable es que diera firmas después de los shows; pero solo un objeto por persona y nada de los Beatles solo de Paul.

Paul McCartney ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol; el próximo será el jueves 16 de noviembre.

