¿Pedro Pascal Tiene Novio? Lo Que Sabemos Sobre Rafael Olarra, Supuesta Pareja del Actor
Pedro Pascal fue captado en una cita en Nueva York con Rafael Olarra durante San Valentín. Las imágenes desataron rumores sobre una posible relación.
La vida amorosa de Pedro Pascal, el actor chileno que ha conquistado Hollywood con papeles en series como The Last of Us y películas como Amores Materialistas, ha sido un misterio hasta ahora.
Sin embargo, unas fotografías tomadas en San Valentín han desatado los rumores sobre una posible relación con el argentino Rafael Olarra, exnovio del actor Luke Evans, quien interpretó a Gastón en la versión live action de La Bella y la Bestia.
¿Rafael Olarra es novio de Pedro Pascal?
Este fin de semana, durante las celebraciones del Día del Amor, medios estadounidenses como TMZ publicaron imágenes de Pascal caminando por las calles del Lower East Side de Nueva York tomado del brazo de Olarra. Más tarde fueron vistos disfrutando de una función de cine, lo que ha llevado a varias personas a especular que se trata de más que una simple amistad.
No obstante, ni Olarra ni Pascal se han pronunciado al respecto.
¿Quién es Rafael Olarra?
A diferencia de lo que algunas versiones iniciales señalaron, el hombre captado con Pascal no es el exfutbolista chileno homónimo, sino un director creativo y artista argentino.
Rafael Olarra nació en Buenos Aires y fue criado en Gualeguaychú. Ha desarrollado su carrera en el mundo del arte, la moda y la publicidad, colaborando con figuras como el fotógrafo Mario Testino y liderando campañas para revistas reconocidas internacionalmente.
Además, Olarra es conocido por su relación pasada con el actor británico Luke Evans, con quien salió entre 2019 y 2021. Esa relación, aunque discreta, fue seguida con atención por la prensa internacional de entretenimiento.
Los rumores en torno a la vida sentimental de Pascal no son nada nuevo; antes incluso se le había vinculado con celebridades como Jennifer Aniston, aunque ninguna historia fue confirmada. A pesar de ello, la exposición mediática reciente ha puesto por primera vez el foco en una posible figura estable en su vida fuera de las pantallas.
