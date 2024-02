¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral se Divorcian? El Influencer Aclara Crisis con su Esposa

En los últimos días han surgido múltiples rumores sobre un presunto divorcio entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral. Al respecto, el participante de La Casa de los Famosos habló en exclusiva.

Durante una entrevista exclusiva con Hoy, el influencer aclaró que no se divorcia y que el rumor surgió de TikTok. Según contó, el público malinterpretó algunos comentarios de su pódcast Parejas disparejas, donde discute con su esposa sobre relaciones amorosas:

Hacemos temas polémicos de pareja y a veces se salen de control y a veces uno se enoja; y pasó esto. Ya estamos pensando en no hacerlo, pues ahora dicen que Marcela no me soporta.