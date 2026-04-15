¿Por Qué Martha Higareda No Muestra el Rostro de sus Hijas en Redes?

Desde que se convirtió en mamá de gemelas en noviembre de 2025, Martha Higareda ha compartido algunos momentos de su maternidad en redes sociales, pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido: el rostro de sus hijas casi siempre permanece fuera de cámara.

La actriz mexicana ha explicado que se trata de una elección consciente relacionada con la privacidad y protección de sus bebés, especialmente en una era donde la exposición comienza desde los primeros días de vida.

De acuerdo con lo que ha contado en distintas entrevistas, Higareda busca que sus hijas crezcan con la posibilidad de decidir por sí mismas, en el futuro, cuánto quieren compartir de su vida pública.

Video: Las Controversiales Anécdotas de Martha Higareda

La privacidad ante todo

Aunque la actriz ha documentado partes de su maternidad, ha sido cuidadosa al evitar mostrar completamente a sus hijas. Esta postura responde también a un deseo de mantener ciertos aspectos de su vida familiar fuera del ojo público, pese a que ha desarrollado su carrera en el mundo del entretenimiento.

De hecho, desde el nacimiento de las gemelas, Higareda optó por compartir imágenes donde solo se ven detalles como manos o tomas parciales.

La postura de Higareda va en línea con una tendencia creciente entre celebridades y padres en general, que es la de proteger la identidad digital de los menores y evitar que su imagen circule sin control en internet.

Pero la actriz ha hecho excepciones. En diciembre de 2025, durante las celebraciones navideñas, mostró por primera vez el rostro de sus hijas en redes, lo que generó ternura entre sus seguidores.

Aun así, su postura sigue siendo la misma, es decir, mantener la vida de sus hijas con la mayor privacidad posible.

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