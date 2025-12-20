Natanael Cano Arma Ostentosa Posada con Rifa de Coches de Lujo; ¿Quiénes Fueron los Asistentes?

El cantante Natanael Cano organizó una suntuosa posada como parte de la celebración de su empresa Corridos Tumbados (CT), en la que rifó coches de lujo y contó con invitados de lujo, entre influencers, músicos y personas de la industria.

Luego de un año en el que triunfó con el mega hit "Perlas Negras", luego de la polémica desatada por la prohibición de corridos en México, tras la proyección de imágenes de líderes criminales en conciertos de Los Alegres del Barranco.

Natanael Cano celebra ostentosa posada 2025

Natanael Cano organizó su posada en una celebración marcada por el lujo y grandes sorpresas, en un evento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La fiesta navideña se llevó a cabo en la Hacienda Jesusita, en Hermosillo, Sonora, espacio en el que contó con decoración en tonos dorados y crema, con figuras asociadas con la temporada como renos y esferas plateadas.

Sin embargo, el momento que más ha llamado la atención en redes sociales fue la rifa de dos automóviles de lujo.

¿Quiénes fueron los invitados a la posada de Natanael Cano?

Entre los invitados destacaron Gabito Ballesteros, quien forma parte de la discográfica CT, así como agrupaciones reconocidas dentro del regional mexicano como Banda Nashuaua y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que pusieron el ambiente durante la noche.

Otras personas famosas que se dieron cita en la celebración:

El Abelito

Tyan G

Beto Chi

Zabores Rob

Jorge Tapia

Tito Torbellino Jr.

Jesús Low

