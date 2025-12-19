¿Cuál es el Estado de Salud de Yolanda Andrade Hoy, Viernes 19 de Diciembre de 2025?

Luego de que se difundiera su delicado estado de salud y su reciente hospitalización, la actriz y conductora, Yolanda Andrade reapareció públicamente a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales.

Tras confirmarse que fue ingresada a un hospital, la conductora de televisión compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para informar que ya se encuentra en casa y en proceso de recuperación.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa”, escribió Yolanda Andrade en un mensaje que acompañó con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

En la misma publicación, la presentadora aclaró que cualquier información relacionada con su estado de salud será comunicada únicamente a través de sus redes sociales, con el fin de evitar rumores o versiones no confirmadas.

“Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto, quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”, agregó.

Yolanda Andrade Envía Mensaje a sus Fans luego de Rumores Sobre Su Salud

Luego de su hospitalización, Yolanda Andrade se ha mantenido activa en redes sociales. En días recientes compartió diversas publicaciones para celebrar el cumpleaños de su hermana Marile, a quien agradeció por acompañarla durante su recuperación y por fungir como su “mejor enfermera”.

Asimismo, la conductora conmovió a sus seguidores al publicar un video en el que se observa cómo alguien sostiene su mano. En su muñeca se aprecia un brazalete hospitalario que indica que su ingreso ocurrió el pasado 12 de diciembre.

¿Qué enfermedades padece Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade enfrentó un aneurisma a inicios de 2023, episodio que representó un punto crítico en su estado de salud. A partir de entonces, ha presentado diversas complicaciones, entre ellas dificultades para hablar y moverse, lo que ha derivado en una participación intermitente en el programa Montse & Joe.

Cabe destacar que un aneurisma es un ensanchamiento anormal en una arteria debido a una pared débil, como un globo fino, que puede crecer y romperse, causando hemorragias internas graves o un derrame cerebral.

¿Quién es la pareja sentimental de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver mantuvieron una relación sentimental en el pasado. Ambas han conservado un vínculo sólido a lo largo de los años, construido entre el amor y la amistad. Fue Yolanda Andrade quien reveló que tuvo una relación sentimental con Montserrat Oliver a principios de los 2000 y que finalizó años después.

Sin embargo, actualmente se desconoce quién sea su pareja sentimental.

