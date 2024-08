Potro Explica si se Llevaba Muy Pesado con Mayito en ‘La Casa de los Famosos’

Luis Potro Caballero ha salido de La Casa de los Famosos. Ahora ha dado a conocer que se arrepiente de algunas cosas vividas en el programa, pero aclaró que nunca se llevó mal con Mario Bezares.

En entrevista en Hoy, Potro admitió que las cosas se ven muy diferentes una vez fuera de La Casa de los Famosos. El influencer admitió que tiene una visión distinta de el equipo Tierra:

Además, el participante señaló que varias cosas ocurridas en el programa ahora le dan vergüenza:

La neta es que hay situaciones que sí me dan pena, me dan vergüenza. Lo mejor que me pudo haber pasado es haber sido eliminado.