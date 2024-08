Aunque el ánimo empieza a estabilizarse en La Casa de los Famosos, no todos los habitantes parecen de buen humor. Tal fue el caso de Adrián Marcelo, que no soportó la rutina cómica de Arath de la Torre y Mario Bezares. Maryfer Centeno analizó su reacción.

Adrián Marcelo no soportó a ‘las tías Rita y Olga’

Los dos conductores encarnaron a dos tías prototípicas llamadas Olga y Rita. Tanto Arath de la Torre como Mario Bezares hicieron reír largo rato a los habitantes de La Casa de los Famosos con estos dos personajes que representan lo más hilarante de las tías mexicanas.

No obstante, Adrián Marcelo no parecía nada conforme con la rutina cómica de sus compañeros. Al respecto Maryfer Centeno dijo: “Se nota quién sabe hacer humor y quién no soportó”.

La grafóloga resumió la escena de la siguiente forma:

Aquí están Arath de la Torre y Mario Bezares, nuestras nuevas tías favoritas, la tía locochona y la tía quisquillosa y tenemos el rostro de Adrián Marcelo. Entonces, mientras todos se ríen, note cómo Adrián Marcelo está estresadísimo.

“Adrián Marcelo es el villano”

Para Maryfer Centeno es lógico que Adrián Marcelo reaccione con disgusto a las risas que provocaron sus compañeros y que muestre una cara seria cuando los demás disfrutan:

Me parece que es parte del personaje. Es el villano.

A decir de la especialista en lenguaje corporal, en La Casa de los Famosos se ha desarrollado una nueva dinámica donde algunos habitantes son más queridos gracias a su antagonismo con el regiomontano:

De alguna forma, Adrián Marcelo se ha encargado de que luzcan muchísimo, pues han tenido que sacar lo mejor de sí mismos para soportar al señor. Es extraordinario lo que está pasando.

Además, Maryfer Centeno alabó la actuación de Gala y Briggitte, de quienes dijo que hacían un gran equipo:

Se nota el equipo. La química es una de esas cosas que no se pueden negar, como la antipatía que parece mostrar en este momento Adrián Marcelo.

Eso sí: la grafóloga subrayó que Adrián Marcelo podría aguantar aún varias semanas en La Casa de los Famosos precisamente por su animosidad con otros habitantes.

Por supuesto que da audiencia. Nadie está diciendo que no dé audiencia. La gente votó por él.

